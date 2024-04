Maiara dedica música a si mesma e se sente sex symbol: 'Vida tá ótima'

Já Maiara, que tem chamado atenção pela perda de peso nas últimas semanas (foram 23 kg) disse que continua se sentindo "uma sex symbol", como afirmou no CarnaUOL, em janeiro. "Tô muito bem, tô muito feliz. Acho que o que importa é isso, cada um estar feliz consigo mesmo. Tô feliz com meu corpo, com minha mente, com meu espírito. [Tô feliz] 360 graus. Minha vida particular tá ótima, então é isso que importa, é ser feliz".

No show, Maiara dedicou a música "Você se Transformou" a si mesma. Ela disse já ter cantado a canção para muitos amores, mas que agora queria dedicar para ela, no que ela classificou como um ato de amor-próprio.

A apresentação In Concert é marcada por uma orquestra formada só por mulheres. "Desde o nosso DVD Ao Vivo em Portugal, que a gente gravou em Lisboa, já veio com esse conceito de a gente gravar orquestrado com mulheres, porque nós somos uma dupla feminina e nada mais justo do que colocarmos mais mulheres no palco, junto com a gente", diz Maiara.