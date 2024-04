MC Daniel foi processado por fãs e já deixou palco escoltado em show no MT

MC Daniel "saiu na mão" com um homem, em novembro de 2023, dentro de um restaurante. A briga teria começado após o rapaz chamar o cantor de "otário". "Não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece. Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo", contou o famoso, nas redes sociais.

MC Daniel tem 25 anos e é um fenômeno nas redes sociais Imagem: Nathalia/Divulgação

Funkeiro deixou palco escoltado após ser atingido por copos e outros objetos, durante um show em Cuiabá (MT). À época, ele disse que algumas pessoas da plateia teriam feito sinais de uma facção criminosa. "Não sou bandido. Sou mestre de cerimônia. Trabalho pro funk pra levar alegria, e ajudar minha família. Só isso", respondeu.

Ele também precisou abandonar um show em março de 2022, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O cantor deixou o palco em que se apresentava no Se Envolve Festival após afirmar estar sendo ameaçado de morte pelo contratante.

A organização do Se Envolve Festival alegou que as ameaças vieram por parte do dono da casa, e não dos contratantes do músico. "Nós, da Se Envolve Festival, somos os verdadeiros contratantes e inclusive demos razão para o artista MC Daniel ao sair do palco, conforme passamos para o produtor Jackson", diz um dos trechos da nota.

MC Daniel simulou enforcar a então namorada, a atriz Mel Maia, ao beijá-la ao lado de amigos em um shopping, em vídeo que viralizou nas redes sociais. À época, as imagens dividiram opiniões entre os fãs.