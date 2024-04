Gracy Barbosa mantém rotina e faz pose ousada na aula de pole dance

Em meio a especulações e a notícia do fim do casamento com Belo, Gracyanne Barbosa mostrou que sua rotina segue normalmente. Neste sábado (20), ela compartilhou sua rotina fitness com os seguidores.

O que aconteceu

Ainda de manhã cedo, a musa fitness apareceu fazendo um treino de cardio dentro do quarto escuro. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou o dia na aula de pole dance.

Barbosa apareceu executando um movimento pra lá de ousado com abertura de pernas. Ontem, a influencer já tinha adiantado que manter a rotina dela seria importante nesse momento. "Mente ruim = treino bom. E um treino bom revigora sua mente", escreveu.