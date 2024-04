Personal diz que ficou 6 meses com Gracyanne e que Belo pediu sua demissão

O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô do fim do casamento, contou que ficou seis meses com Gracyanne Barbosa, 40, e também afirmou que Belo pediu a demissão dele na academia.

Gilson de Oliveira se pronunciou após separação de Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

O caso entre os dois teria acontecido no ano passado. Em uma entrevista no canal do advogado Joabs Sobrinho, que cuida da defesa do personal, conduzida por Raul Gazolla, o personal afirmou que eles ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, quando os dois estavam solteiros, e que todos na academia, local do romance, sabiam da relação, inclusive Belo.