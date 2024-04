Eduardo Sterblitch: 'Trabalho com comédia, mas minha vida é um drama'

A sua fama nasceu do Programa Pânico, mas hoje ele é uma espécie de "persona non grata" entre os ex-colegas, como Bola, que já chamou Sterblitch de "mau-caráter". No entanto, o ator fala do antigo trabalho com tranquilidade: "Eu ainda faço o humor que eu fazia no Pânico. Aprendi a me adaptar no teatro". Mesmo anos depois, ele crê que seus personagens são criados a partir deste "palhaço" que sempre existiu em seus trabalhos.

"Dois É Demais em Orlando"

Colegas de elenco de Eduardo Sterblitch falam sobre a experiência de trabalhar com ele. A história do filme acompanha a amizade improvável entre João (Eduardo Sterblitch) e Carlos Alberto (Pedro Burgarelli), obrigados a passarem as férias juntos nos parques da Universal Studios, em Orlando (EUA).

Pedro Burgarelli diz que era difícil gravar, uma vez que o ator colocava uma foto dele fazendo caras e bocas no celular. "Eu tinha que ficar sério, mas tinha uma foto do Edu. No meio da cena, ele improvisava e eu tinha que segurar para não rir. "

Rodrigo Van Der Put revela que era difícil o fazer acordar às 2h da manhã para as gravações. "A gente tinha uma logística de acordar cedo, e ele demora um pouco para ligar. Eu conhecia ele do Pânico, mas aqui dentro [do parque da Universal] tinha que ser muito coordenado. Ele disse para eu ficar tranquilo, porque ele não ia sair correndo pulando no lago."