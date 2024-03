As difíceis gravações de um filme brasileiro em um parque de Orlando, EUA

Gosto de pensar que, de um jeito ou de outro, Spielberg sabe do nosso filme.

Diego Paiva, produtor

Em conversa com Splash, Luciana Boal Marinho, produtora do longa, conta que essas liberações foram um dos maiores desafios. "Para isso, tivemos que mandar os roteiros, as cenas tinham que se aprovadas. Foi um grande processo porque a aprovação é do dono da propriedade intelectual. Aqui tem propriedades da Warner, da Disney? São empresas inteiramente diferentes. Essa foi uma das coisas mais desafiadoras."

Nos parques da Universal, algumas das atrações mais procuradas são as de Harry Potter. No entanto, a produção não teve a autorização da empresa responsável para gravar nas áreas. Com a negativa, nada que remetesse ao universo do bruxo poderia aparecer. "Por um lado, graças a Deus, porque é o mais cheio do parque e seria muito difícil filmar", brincou Marinho. "Diversas vezes tivemos que interromper as filmagens porque aparecia alguém usando chapéu ou capa de Harry Potter."

Eduardo Sterblitch e Pedro Burgarelli na Velocicoaster, uma das montanhas-russas mais radicais de Orlando Imagem: Divulgação

Gravações

A outra grande dificuldade enfrentada por "Dois É Demais em Orlando" foi conseguir gravar nos parques da Universal, em Orlando. A produção contou a Splash sobre a rotina e revelou ser preciso acordar à 1h todos os dias.