Anime Onegai aposta em animes clássicos com dublagem inédita no Brasil

Agora em Splash temos um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

O serviço de streaming Anime Onegai tem apostado forte no Brasil, e há algum tempo, tem lançado séries com dublagem em português. Na nova leva de anúncios feita nesta última semana estão "Hikaru no Go", "Skip Beat", "Brave 10" e "Aria: The Animation". Destaque para "Hikaru no Go", que conta a história de um adolescente que conversa com um fantasma após encontrar um tabuleiro de go. O anime é a adaptação do mangá de Takeshi Obata, desenhista de "Death Note".

Novos episódios dublados de "Eyeshield 21" também chegam à plataforma. A obra de futebol americano, um dos maiores títulos do catálogo do Anime Onegai, é a versão animada do mangá homônimo escrito por Riichiro Inagaki (de "Dr Stone") e desenhado por Yusuke Murata (de "One-Punch Man").