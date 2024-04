Motorizados: quem saiu do BBB 24 levando um carro 0 km para casa?

Anny ganhou um SUV Tracker RS, uma versão esportivada do tradicional SUV da Chevrolet, que custa cerca de R$ 164 mil.

Luigi

BBB 24 Luigi chora ao ganhar carro Imagem: Reprodução/Globoplay

Luigi ganhou um carro a poucas horas de ser eliminado do programa. O brother disputava o sexto Paredão do programa, quando participou de uma dinâmica de sorte no jardim da casa e levou o veículo.

O ex-BBB ganhou uma picape Montana RS zero km, que custa cerca de R$ 152 mil.

Michel

Michel ganhou seu carro ao vencer uma Prova do Anjo, no meio de fevereiro, em uma prova de sorte e habilidade.