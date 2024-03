Matteus vence Prova do Anjo no BBB 24 e está imune; veja poderes

Matteus venceu a Prova do Anjo neste sábado (16) no BBB 24 (Globo). Ele está imune e poderá imunizar outra pessoa no jogo. No entanto, Raquele poderá vetar a imunidade pois arrematou o Poder Curinga da semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a prova

Três participantes ficaram de fora da Prova do Anjo. A decisão foi feita via sorteio. Não participaram Davi, Raquele e Alane. Giovanna, que é a Líder da semana, também não disputou o colar.