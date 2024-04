Prêmio milionário no BBB 24: Quanto o vencedor do programa vai ganhar?

Com a eliminação de Alane no último Paredão, o prêmio milionário do BBB 24 (Globo) foi definido. Saiba quanto o vencedor do programa vai ganhar.

O que aconteceu

O valor é o maior da história do reality. Na roleta da sorte, Alane adicionou R$ 500 mil e o prêmio foi para R$ 2,92 milhões.