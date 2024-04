Yas: Tadeu Schmidt deve repensar termos duvidosos em discurso sobre Matteus

Tadeu Schmidt, 49, foi acusado de racismo nas redes sociais após anunciar os finalistas do BBB 24 (Globo). O apresentador causou polêmica ao relacionar as qualidades de Matteus, 27, à 'genética' do rapaz, que é branco.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, concorda que Tadeu deveria repensar as palavras que utilizou. "Falar em 'genética' e 'imagem da pureza' é um discurso perigoso. A junção de palavras ali acabou dando espaço para uma interpretação [controversa] - mesmo sabendo que não é a intenção do Tadeu, que é muito responsável. Talvez ele tenha escolhido palavras erradas. Vale a pena repensar"

Mesmo confiante na idoneidade intelectual de Schmidt, Leão Lobo também pensa que o discurso dele ganhou uma conotação arriscada. "Essa questão da genética misturada com educação ficou esquisita, porque parece que ele está se referindo [negativamente] a outras pessoas ao elogiá-lo. Fica uma coisa estranha, perigosa mesmo. Também acho que ele não teve a intenção, mas não foram boas palavras."