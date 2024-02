Michel vence a Prova do Anjo, ganha carro, imunidade e vai indicar brother

O outro integrante da dupla vai operar uma máquina, oferecendo os códigos que vão abrir as portas dos labirintos em que as letras estão trancadas. A pessoa que não está no labirinto, também poderia ajudar a guiar o colega.

Por fim, a dupla que completou o melhor tempo precisou disputar entre si, em uma dinâmica de sorte. Quem conseguir encontrar a chave do carro, vencia o Anjo da semana.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Beatriz Davi Deniziane Fernanda Giovanna Giovanna Pitel Isabelle Leidy Elen Lucas Henrique Matteus MC Bin Laden Michel Raquele Rodriguinho Wanessa Camargo Yasmin Brunet

