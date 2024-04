Matteus lamenta desistência de Prova do Finalista: 'Ranço de mim mesmo'

Matteus e Isabelle lamentaram não terem resistido na Prova do Finalista do BBB 24 (Globo). Ele desabafou sobre a sua frustração no Quarto Fada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante confessou: "Estou que não consigo nem me olhar no espelho de tanto ranço de mim mesmo de não poder (...). Guria, eu sempre sonhei em ter uma caminhonete. Quem é que nunca sonhou em ter uma caminhonete daquela ali? Ainda mais que no campo todo mundo tem...".