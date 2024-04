Durante Prova do Líder no BBB 24, Tadeu dá nova bronca em Beatriz

No início, Tadeu pediu que os brothers fizessem silêncio enquanto as imagens eram exibidas no telão, para não atrapalhar os colegas.

Beatriz continuou falando em alguns momentos e foi advertida diretamente por Tadeu.

Bia, já pedi uma vez e vou pedir de novo. Por favor, silêncio. Você continua falando enquanto o telão está no ar e isso pode atrapalhar os outros. Tadeu Schmidt

"Então, por favor, silêncio.", finalizou o apresentador.