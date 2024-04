Lucas Buda aciona advogados para recuperar bens pessoais: 'Incomunicável'

Até a madrugada desta sexta-feira (12), ele continuava sem o celular. Sem o aparelho, ele não pode acessar aplicativos de banco, e-mails e redes sociais. Lucas também estava sem documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais.

A defesa negou que Lucas teria se recusado a receber os itens através da Rede Globo. Na noite desta quinta-feira (11), a defesa de Camila afirmou que o capoeirista não havia retornado os contatos desde sua eliminação.

Leia a nota na íntegra:

Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais, o HGA esclarece que todas as nossas ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente, objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios.

Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique (Buda) vem sendo juridicamente assessorado a buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal. Esta orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos.

Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas, justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda. Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados.