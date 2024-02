Brothers discutem atitude de Beatriz em show no BBB 24: 'Todo mundo vê'

Alguns brothers não gostaram nada da postura de Bia no show de Xande dos Pilares no BBB 24 (Globo) neste sábado (24). A sister ficou nos degraus perto do palco, e preocupou outros brothers.

O que aconteceu

No show de Xande, Beatriz ficou nos degraus do palco, por ser fã do artista. A atitude não é permitida, e pode levar a casa ao 'Tá com Nada'