Preso na ditadura, Ziraldo enfrentou militares e foi indenizado em R$ 1 mi

Eu quero que morra quem está me criticando. Porque é tudo cagão e não botou o dedo na seringa. Enquanto eu estava xingando o [João] Figueiredo [último presidente da ditadura] e fazendo charge contra todo mundo, eles estavam servindo à ditadura e tomando cafezinho com o Golbery [do Couto e Silva, um dos idealizadores do golpe com atuação firme no regime]. Então, qualquer crítica que se fizer em relação ao que está acontecendo conosco eu estou me lixando.

-- Ziraldo ao rebater críticos por aceitar indenização

Filiações partidárias. O primeiro partido ao qual o cartunista se filiou foi ao PCB (Partido Comunista do Brasil). Em 2005, filiou-se ao PSOL e criou a logo usada até hoje pelo partido. Embora jamais tenha se filiado ao PT, apoiou as candidaturas vencedoras do presidente Lula e também as de Dilma Rousseff. Em 2018, endossou a candidatura de Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar.

Vida e Obra

Ziraldo nasceu em Caratinga (MG), em 24 de outubro de 1932.

Começou sua carreira em 1954, na "Folha da Manhã" (hoje, Folha de São Paulo), com uma coluna de humor. Se formou em Direito, em 1957, na Faculdade de Direito de Minas Gerais.

Casou-se em 1958, com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos.