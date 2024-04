Animes: surpresas e decepções da temporada Inverno 2024

Outra surpresa foi como o anime foi lançado no Brasil: ao contrário do que costumava acontecer com a plataforma, a Netflix disponibilizou semanalmente a série junto da exibição japonesa, com dublagem e legenda. Os fãs aprovaram e torcem para isso se repetir mais vezes.

Quer saber mais sobre "Dungeon Meshi"? Confira aqui.

Cena do anime "7th Time Loop" Imagem: Reprodução/Studio Kai/Hornets

Surpresa: "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!"

Este faz parte dessa nova tendência de animes protagonizados por vilãs (entenda aqui), porém ele não é como os animes que utilizam esse clichê de forma boba. "7th Time Loop" foi destaque por apresentar uma narrativa cativante e personagens bem interessantes.

Tudo aqui é muito competente: animação, interpretação dos atores, roteiro, tudo agindo junto para te grudar na frente da tela. Não à toa foi um daqueles animes nos quais o interesse foi crescendo à medida que novos episódios eram lançados.