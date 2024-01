Como aberturas de anime estão flertando com o TikTok

O sucesso foi tanto que Yoasobi ganhou uma apresentação especial no "Kohaku", uma espécie de "Show da Virada" do Japão exibido pela NHK com competições musicais entre dois times de cores diferentes. Durante a performance de "Idol" ao vivo, a tal competição de cantores foi deixada de lado e dezenas de artistas japoneses se revezaram no palco, alguns repetindo passos de dança que viralizaram no Tiktok. Foi uma grande celebração ao sucesso da música em um dos horários de maior visibilidade da televisão japonesa.

Como a música "Idol" estava diretamente atrelada ao anime "Oshi no Ko", acabou sendo uma via de divulgação dupla. Ao mesmo tempo que Yoasobi ganhava mais reconhecimento, o anime também foi repercutido. Não se sabe o quanto isso pode ter influenciado no resultado geral, mas vamos lembrar que "Oshi no Ko" foi um dos fenômenos de 2023 nos animes.

Embora o sucesso de "Idol" tenha feito muita gente abrir o olho para danças em aberturas de anime, essa característica é tradicional no meio. O já citado "MASHLE" trazia no encerramento da primeira temporada uma coreografia para a música "Choux Cream Funky Love" (do grupo Philosophy no Dance) na qual os personagens faziam uma dança que simulava preparar uma sobremesa.

Mas se formos lá para trás vamos encontrar outras danças icônicas dos animes, como é o caso de "Hare Hare Yukai", o encerramento de "The Melancholy of Haruhi Suzumiya". Nesse clipe animado de 2006 assistimos aos personagens principais da série realizando uma coreografia que viralizou no meio otaku. Na internet, "Hare Hare Yukai" ganhou força sendo reproduzida por fãs em sites como o YouTube e Nico Nico Douga, muito antes de qualquer TikTok surgir.

Danças também são comuns em animes voltados ao público infantil, como é o caso dos encerramentos da franquia "Pretty Cure" e de "Yo-Kai Watch". Nesse caso são coreografias mais fáceis, prontas para as crianças imitarem em casa sem muitas dificuldades.