Cuidado com a malvada: protagonistas 'vilãs' são tendência dos animes

Confira alguns animes protagonizados por vilãs para você assistir (além do já citado "My Next Life as a Villainess").

"Me Apaixonei Pela Vilã": Rae é uma assalariada que de repente acorda como uma personagem de um jogo de namoro. Ela vai aproveitar essa chance na vida para se relacionar com Claire, a vilã do game por quem é apaixonada. Essa história não é necessariamente protagonizada pela vilã, mas segue a linha.

"7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!": a protagonista é Rishe, que está fadada a viver um ciclo de 5 anos de vida eternamente. Ela já foi comerciante, médica etc, e agora nessa sétima tentativa ela vai se relacionar com o homem que está destinado a lhe matar. O desafio agora é ficar viva, evitar uma guerra e não morrer aos 20 anos como nos outros ciclos.

"I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss": vilã de jogo de namoro relembra que na verdade era uma humana, e agora tenta evitar sua morte certa. Como fará isso? Seduzindo o chefão do jogo para ter uma ajudinha.

"Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I'm Not the Demon Lord": estudante renasce como a vilã de um jogo de namoro. Como não quer correr riscos, ela tenta viver uma vida discretinha, porém ela chega no nível 99 e agora é um alvo dos heróis.