'Maldição Von Erich': a história real da família de 6 irmãos que 5 morreram

Mas antes dos irmãos se tornarem estrelas do ringue, Fritz foi um pioneiro do esporte. Ele criou a World Class Championship Wrestling e ganhou 20 vezes a NWA.

A família Von Erich é retrtada no filme 'Garra de Ferro' Imagem: Divulgação

O que é a "maldição Von Erich"

A primeira tragédia que aconteceu com a família foi em 1959, quando o filho primogênito de Doris e Fritz, Jack Jr., morreu aos seis anos. Ele se afogou em uma poça após ser eletrocutado por um fio em curto do lado de fora do trailer de um vizinho.

Em 1984, David foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Tóquio, no Japão. A autópsia indicou enterite aguda, uma inflamação nos intestinos, que os fizeram estourar enquanto ele dormia.

Em 1985, Mike fez uma cirurgia quando uma antiga lesão no ombro se tornou problemática. Mas, sofreu um choque tóxico e entrou em falência de órgãos. Quando ele voltou a lutar, em julho de 1986, encontrou diversas dificuldades, que o levaram à depressão, bem como ao abuso de álcool e drogas. Após ser preso em abril de 1987, Mike cometeu suicídio.