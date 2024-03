Plataformas Star+ e Disney+ serão unificados com apenas uma assinatura

As plataformas de streaming Disney+ e o Star+ serão unificadas a partir de 26 junho deste ano, com o pagamento de apenas uma assinatura.

Assim como aconteceu com o Max (antiga HBO Max), o Disney+ será relançado com uma oferta ampliada. A plataforma terá todo o conteúdo de entretenimento do Star+ e da ESPN em um único streaming.

Uma nova seção será adicionada ao Disney+, a Star. Nela, estarão incluídos títulos da Searchlight, 20th Century Studios e FX, além de produções originais inteiramente criadas na América Latina. O assinante terá também acesso a eventos ao vivo e a oferta da ESPN, além das séries, filmes e documentários disponíveis nas seções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.