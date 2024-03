'Nana' é o 'Sex and the City' dos fãs de anime

Cena do anime "Nana" Imagem: Reprodução/Madhouse

Embora altamente improvável, as duas Nanas criam uma amizade e decidem dividir juntas um apartamento na cidade grande. Em meio a eventos comuns dessa época dos 20 e poucos anos, frustrações profissionais, traições e traumas passados, uma está lá para servir de apoio para a outra, com companheirismo e bom humor.

O Sexo e a Cidade

Ai Yazawa tem um talento único na hora de contar suas histórias. Suas personagens passam longe de qualquer idealização romântica, e se mostram pessoas complexas com desejos, falhas e talentos. A maior prova disso é o quanto a narrativa da autora nos faz simpatizar e discordar de um mesmo personagem com frequência.

Ainda que sejam histórias com objetivos diferentes, não é tão estranho comparar "Nana" com a série "Sex and the City". As duas séries partem do princípio de mostrar a vida de jovens mulheres na cidade grande e a forma como lidam com o amor. Além disso, as duas histórias são contadas sob o ponto de vista de uma narradora que está relembrando as coisas do passado.