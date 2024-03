Mulher de Davi, do BBB, avalia relação dele com Isabelle: 'Vejo amizade'

Para Mani, o casamento dela com Davi segue normal, independente do programa. "Em nenhum momento as atitudes dele jogo abonaram a índole dele."

Ela reforçou que, o que mais tem lhe incomodado sobre Davi no BBB 24 é a distância. Mani disse que nunca ficou tanto tempo longe do marido, e acredita que ele vai sair do programa como vencedor. "Você venceu, meu amor", é a primeira coisa que ela quer dizer ao baiano.

