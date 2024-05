Rodriguinho se compara a Davi e elogia campeão do BBB 24: 'Menino bom'

Ele comparou a si mesmo com Davi e elogiou o baiano. "Fui um menino comum e ainda sigo sendo. Somos homens pretos, periféricos e que vencem na vida sem passar por cima de ninguém, jogando limpo pela nossa fé, amor à família, pelo sonho de mudar de vida e pela nossa coragem de ver de mundo além do que nos apresentam. Eu me orgulho de ter participado dessa edição, que tinham vários meninos e meninas comuns e que inspiraram vidas através de suas vidas desde antes do BBB. Todos vitoriosos. Davi fez por merecer cada conquista desse prêmio, um dos maiores jogadores que o BBB viu".

Rodriguinho contou que pediu perdão a Davi. "Eu me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. É um menino bom".

O pagodeiro ainda garantiu que não há mais mágoas entre eles. "Na final do BBB, ele me deu um abraço e me chamou de paizão, como se estivesse dizendo: ficou para trás o que vivemos no jogo, entendi e sinto assim. Todos vencemos com ele. Também já conversamos após o programa, ofereci apoio no que precisasse, como fiz com a Pitel. Também me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele logo que saí, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. Quando acalmar, e estiver na Bahia ou ele em SP, espero receber ele e sua família. Tudo no tempo certo, é um menino bom", reforçou.