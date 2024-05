Sheila Mello sobre amizade com Scheila Carvalho: 'Não tive esse encontro'

A ex-loira do É o Tchan! Sheila Mello, 45, comentou sobre a amizade com Scheila Carvalho, 50. A dançarina admitiu que não tem um vínculo muito forte com a ex-companheira de grupo.

O que aconteceu

Sheila afirmou que não tem uma grande amizade comparado com outro ex-integrante. "'Eu não sou amiga da Scheila Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré nesse nível de cumplicidade", disse ela, em entrevista para a TV Meio.