Saryne: Brasil do Brasil! Beatriz soube superar ranço que ganhou no BBB 24

Beatriz do Brás, do BBB 24 (Globo), ressurgiu ontem (14) com seu bordão — "É o Brasil do Brasil" — e anunciando uma nova campanha no Instagram Stories.

No Central Splash de hoje (15), Bárbara Saryne disse que o "sumiço" da ex-BBB até então foi importante "para não saturar". "Deu uma esfriada e ficou só a lembrança, essa memória um pouco afetiva do programa", disse. "Acho positivo. Tô curiosa para ver quais serão as campanhas e como ela irá se sair".

Já Chico Barney disse que existe um perigo de "perder o timing" do bordão. "Parece que as agências de publicidades estão no pé da Bia do Brás […] e lógico que vão aproveitar os bordões dela; é divertido e é normal", opinou. "Mas espero que Beatriz pense em coisas novas para nós, junto com os publicitários".