Davi se defende de acusações e deixa conta disponível para o MP

Davi Brito rebateu na noite de segunda-feira (13) os comentários de que estaria se aproveitando da situação do Rio Grande Sul e reforçou o pedido de doações.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 (Globo) disse querer entregar 5000 cestas básicas na quinta-feira (16). "Você que não colaborou e pode colaborar ainda, lembrando que quinta-feira estaremos lá no Rio Grande do Sul distribuindo as cinco mil cestas básicas."

Na sequência, Davi se defendeu das acusações. "Você que é meu fã, que está falando no meu direct: 'Davi, cuidado, estão querendo te denunciar para o Ministério Público'. Gente, eu agradeço, muito obrigado pela preocupação, mas podem ficar tranquilos."