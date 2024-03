Yasmin Brunet reflete sobre passagem pelo BBB 24: 'Desalinhei a casa

Yasmin Brunet conversou com a Blogueirinha no Fantástico (Globo) sobre sua participação no BBB 24. A entrevista vai ao ar neste domingo (17).

O que aconteceu

Yasmin falou sobre sua passagem no jogo e afirmou que "estragou a casa". "Eu assumo essa culpa totalmente para mim." Ela foi eliminada na última terça-feira (12) com mais de 80% de rejeição do público.