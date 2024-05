Dado parabeniza Zilu pelo Dia das Mães e sogra rebate: 'Dele, não quero'

Wanessa Camargo, 41, retornou aos palcos nesta sexta-feira (10), em sua primeira apresentação após o BBB 24 (Globo). A filha de Zezé di Camargo se apresentou em uma conhecida casa noturna de São Paulo, com direito a gritos do público na plateia contra Davi Brito, 21, seu rival dentro do reality.

O que aconteceu

Em entrevista ao repórter Fofoquito, do programa Fofocalizando (SBT), Wanessa assegurou não ter mais qualquer conflito com o baiano. "Falei com ele no dia da final [do BBB] e lhe dei parabéns [pela vitória]. Está tudo certo [entre ela e Davi]. Não estou vendo [as ações dele no Rio Grande do Sul], porque estou totalmente focada aqui no show."

A cantora também confirmou a reconciliação com o ator Dado Dolabella, 43, de quem havia se separado ao voltar do Big Brother. "Estamos juntos, vivendo nossa história. Estamos nos dando uma chance de novo. É o que queremos: fazer o nosso caminho, mas entre nós mesmo. Não temos obrigação de expor tudo das nossas vidas. Neste momento, quero muito falar do meu trabalho e da minha música."