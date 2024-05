Matteus leiloa boina usada no BBB 24 em apoio a vítimas de enchentes

A boina que Matteus, vice-campeão do BBB 24 (Globo), usou durante os 100 dias de programa foi leiloada no Martelo Solidário, um leilão com o objetivo de ajudar as vítimas das enchentes no Sul.

O que aconteceu

O gaúcho já havia contado a novidade em sua rede e convidado os seguidores a participarem da ação. "Tem como objetivo ajudar nosso povo, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo. Esse leilão vai ajudar muita gente e vai ter várias coisas da nossa cultura gaúcha. Tenho certeza que vocês vão adorar. Quero disponibilizar minha boina."

A boina de Matteus foi arrematada por R$ 5.500.