Quem foi Oppenheimer, tema do filme que venceu o Oscar 2024?

Além de Los Alamos, o projeto ainda tinha outras duas "sedes": Oak Ridge, no Tennessee, onde se refinava urânio, e Hanford, em Washington, onde se produzia plutônio.

Em julho de 1945, três anos depois do início dos trabalhos de Oppenheimer, a equipe de cientistas testou as primeiras detonações. Assim, o deserto do Novo México foi palco da primeira explosão nuclear da história.

Em agosto daquele ano, os Estados Unidos bombardearam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, com as bombas Little Boy e Fat Man. Estimativas atuais apontam que 210 mil pessoas morreram nas explosões.

Após a bomba

Segundo relatos, os sentimentos de Oppenheimer em relação à sua criação variavam, mas ele expressou diversas vezes seu arrependimento em relação aos bombardeios.

Ainda em 1945, ele disse ao presidente Harry Truman (no filme, Gary Oldman) que "sentia que tinha sangue nas mãos". Em outra ocasião, chamou a bomba atômica de "coisa perversa".