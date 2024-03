Tapa, peladão e vencedor errado: as maiores gafes da história do Oscar

O peladão em questão era Robert Opel, um ativista e fotógrafo gay que driblou a segurança para fazer seu protesto por direitos LGBT. O momento ficou para sempre marcado na história da premiação.

Splash no Oscar 2024

O colunista Roberto Sadovski comanda live a partir das 19h50, ao lado da colunista Flávia Guerra e da repórter Fernanda Talarico. Luiza Brasil é a convidada especialista em moda de olho nos looks do tapete vermelho.

A transmissão acontece simultaneamente na home do UOL, no YouTube de Splash, com retransmissão pelo YouTube do UOL e do Ingresso.com, e no TikTok de Splash.