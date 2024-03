Sabe quem leva o Oscar de Melhor Filme pra casa? Spoiler: não é o diretor!

Quando o Oscar teve início, em 1929, era o final da era do cinema mudo, e os produtores eram as pessoas mais importantes na indústria cinematográfica. Um exemplo é "E o Vento Levou?", de 1939, que deteve o recorde de maior quantidade de Oscar por muito tempo. Ele foi dirigido por Victor Fleming, que substituiu o diretor original George Cukor. Mas foi o produtor David O. Selznick quem transformou a adaptação do romance no projeto. No fim, foi ele quem levou a estatueta para casa.

Os filmes modernos muitas vezes têm dezenas de produtores - alguns deles fazem pouco mais do que ajudar a garantir o financiamento ou facilitar a produção - por isso a Academia instituiu alguns regulamentos. Para vencer, o produtor deve ter crédito de "produtor" ou "produzido por" no filme, e apenas os três produtores que mais trabalharam para fazer o filme (conforme determinado pela Academia) são indicados. Essas regras foram instituídas após a vitória de cinco produtores por "Shakespeare Apaixonado" em 1999 - incluindo Harvey Weinstein.

A única maneira de mais pessoas levarem o prêmio é quando uma equipe de dois produtores, por exemplo, é creditada como uma equipe e trabalham juntos. Assim, a Academia do Oscar entende como um único produtor. Portanto, três equipes de duas pessoas poderiam ser indicadas, permitindo um máximo de seis indicados por filme.

Dois produtores são recordistas no prêmio. Sam Spiegel, por "Sindicato de Ladrões" (1954), "A Ponte do Rio Kwai" (1957) e "Lawrence da Arábia" (1962); e Saul Zaentz, por "Um Estranho no Ninho" (1975), "Amadeus" (1984) e "O Paciente Inglês" (1996).

