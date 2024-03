SBT anuncia novidades na programação; jornalismo será 'desengravatado'

É tudo nosso. O programa estreia em 15 de março, e vai compor a grade noturna da programação, a partir das 23h nas sextas-feiras. A atração conta com Benjamin Back, Victor Sarro, Mano e Helen Ganzarolli. Segundo os apresentadores, não se trata de uma produção de humor, mas com detalhes engraçados. Ele também contará com uma plateia formada por 200 pessoas e uma banda fixa.

Tiago Galassi assina a direção do "É Tudo Nosso". Ele antecipa: "O programa surgiu de um pedido da casa para fazer um programa que é a cara do SBT. É um programa que mistura muita coisa, como um caos organizado. Temos certeza que o público vai gostar demais". AInda segundo ele, o programa não quer fazer um humor tóxico.

O "É Tudo Nosso" também vai contar com participações de cantores. Na prévia exibida durante a coletiva, foram mostrado trechos do programa com nomes como MC Daniel e Felipe Araújo.

O novo "SBT Brasil". A grade de jornalismo da emissora também vai ter novidades, com o telejornal apresentado por César Filho. O novo formato será inaugurado na segunda-feira (11). O jornalista está de volta para o SBT após 8 anos fora.

José Occhiuso, diretor do programa, diz que o programa será "desengravatado". "Não deixaremos de dar tudo o que é importante, mas o que queremos é que ao final do jornal, nosso telespectador se sinta informado de tudo o que aconteceu no dia. Mas será de uma forma inovadora, diferente do que se vê no ar no horário nobre". Uma das diferenças do novo "SBT Brasil" são comentaristas de futebol e previsão do tempo.

