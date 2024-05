Hadad escolhe Kaio como segundo Dono e justifica: 'Jogada estratégica'

Ainda, teve que escolher alguém para ser o segundo Dono e apontou Kaio. Justificando o voto à Rachel, indicou: "Não é nada pessoal, nenhum motivo específico, é mais uma questão de jogo mesmo (...). Tenho algumas dúvidas e acredito que seja uma jogada estratégica. Quero mais entender a dinâmica de jogo do Kaio e das pessoas que estão ao redor dele".

A Grande Conquista: Prova da Troca de Poder exigiu memória e sorte Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como foi a prova da Troca de Poder

Os participantes tinham que escolher triângulos no painel. Feita essa escolha, deveriam selecionar pirâmides que correspondessem à cor da base.

Caso acertassem, levavam as pirâmides para a sua bancada. Se errassem e escolhessem uma pirâmide com a cor diferente, deveriam deixar no tablado.

Vencia a prova quem somasse o maior peso das balanças. Na disputa, alguns conseguiram pegar 2 pirâmides, outros 1 pirâmide e outros ficaram sem nenhuma pirâmide.