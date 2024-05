Péricles, Léo Santana e mais: onde assistir ao vivo o Capital do Samba

Diretamente da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, o evento Capital do Samba reunirá grandes nomes do gênero musical. O canal a cabo Multishow transmitirá os dois dias de evento ao vivo.

No sábado (18), a festa começa às 20h (horário de Brasília) com o show de Ferrugem. Na sequência, Sorriso Maroto, Dilsinho e Léo Santana fazem a festa do público em casa e dos cariocas.

A terceira edição do evento também contará com shows de Xande de Pilares, Menos é Mais, Péricles e Mumuzinho. Esses shows acontecem no segundo dia do evento, domingo (19), a partir das 18h30.