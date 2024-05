Tony Ramos recebe alta de CTI após cirurgia no cérebro

Internação, cirurgia e recuperação

Tony Ramos passou por cirurgia de emergência Imagem: Reginaldo Teixeira/Globo

Artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Ele foi internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio, na quinta-feira (16).

Nova tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator, informou o Hospital Samaritano Botafogo nesta sexta-feira (17). "Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Denise Fraga, que está em cartaz com o ator no espetáculo "O que só sabemos juntos", visitou o amigo no hospital. Ela contou que o veterano está falando e fazendo piada, após passar pelo procedimento.