'Família É Tudo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 20 a 25/05

Plutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato. Enéas segue Netuno/Léo. Leda questiona Guto sobre sua volta para a gravadora. Vênus incentiva Tom a voltar para o skate. Kleberson e Haroldinho mudam o visual de Chicão, sem sua permissão. Otto alerta seu cúmplice que Enéas conhece Netuno/Léo. Luca pensa em ajudar a Fundação de Vênus. Hans manda um capanga ameaçar Henrique e sua família. Chantal se assusta com o traje escolhido por Lupita para ir à festa com Júpiter. Vênus compra roupas para Netuno/Léo. Henrique chega para divulgar o laudo sobre as imagens que condenaram Electra.

Sexta-feira, 24 de maio

Bia e Babbo conseguem uma consulta com um psicólogo para Netuno/Léo. Electra se descontrola com o laudo de Henrique, e Jéssica tenta esconder o alívio. Plutão decide entregar seu troféu para Tom. Netuno/Léo cozinha com destreza, e Vênus, Bia e Babbo ficam admirados. Júpiter chega na balada com Lupita e tem visões com Leda. Todos se preocupam com o sumiço de Electra. Hans se encontra com Henrique. Sheila desafia Andrômeda para um duelo no karaokê. Vênus fica envergonhada com os elogios que recebe de Netuno/Léo. Tom decide voltar a competir com skate. Lupita vê Júpiter beijando Marcela, e acaba se declarando para ele.

Sábado, 25 de maio

Júpiter fica abalado com a declaração de Lupita. Electra discute com Nanda e afirma que é inocente. Jéssica comemora com Hans a mudança de Henrique. Chicão se preocupa quando Sheila começa a cantar e todos a acompanham. Chantal consola Lupita. Paulina constrange Patty a ajudá-la a separar Tom e Vênus. Júpiter não conta para os irmãos o que aconteceu na balada. Netuno/Léo tem um sonho com seu passado e acorda agitado. Luca consola Electra. Júpiter pede para falar com Lupita.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.