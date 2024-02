Regina Volpato 'invade' vidas amorosas e tenta entender términos ruins

Durante a pandemia da covid-19, a jornalista viu a brincadeira do "Eu acho" nos stories do Instagram bombar e viralizou com dicas para salvar relacionamentos/casamentos que estavam em crise em virtude do isolamento social.

O quadro é 'eu acho'. Não é a verdade, não é para você fazer, é o que eu acho e é o que eu acho naquele momento, porque tudo muda, né? Hoje, agora, nesse momento, eu acho uma coisa. À noite, eu vou achar outra e amanhã outra. Porque, para mim, a vida é isso. A gente se reciclando, se questionando e se transformando o tempo todo. Não tem problema nenhum em mudar de ideia. Não tem problema nenhum quando mudam de ideia com relação às minhas coisas. Isso é estar vivo.

Regina Volpato

A apresentadora garante que lê todos os recados dos seguidores, mas não responde tudo por ver que precisaria aprofundar muito mais do que em simples um minuto. "Leio tudo. Muitas coisas não respondo, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque preciso de um tempo. Por isso que falo: 'Manda de novo que eu respondo'. Às vezes, na quinta vez que a pessoa está mandando, eu respondo, porque me dá um lampejo ou acho que tenho alguma coisa para falar. Outras coisas eu não respondo por um filtro meu mesmo".

Volpato crê que o caminho para um relacionamento saudável é os envolvidos sempre tratarem o outro com a verdade. "Acho que se cada um der conta de si, dos seus sentimentos e ser franca com a própria, eu comigo mesma, o outro com ele mesmo, já é meio caminho andado. Acho que essa dificuldade é em se entender, é entender o outro, entender que uma relação é feita pelas pessoas envolvidas, seja trisal, casamento monogâmico ou relacionamento aberto. Então, a parcela de contribuição, de deslize, de erro, é a mesma para todos", opina

Regina Volpato fez 20 anos de terapia, ganhou alta e aprendeu que nomear a questão que está tirando o seu sono é o caminho para solucionar o caso. "Não tenho problema em correr para minha casa, sentar e chorar. Não tenho problema nenhum em admitir o que estou sentindo. Aliás, isso aprendi na terapia. Para começarmos a lidar com o que a gente não gosta, com o que não está legal, é muito importante a gente saber o nome do que está sentindo. Às vezes, a gente coloca tudo como tristeza e, às vezes, não é tristeza. É raiva, é ódio, é indignação, é inveja, é a sensação de ter sido preterida. Injustiça.