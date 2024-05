Gianecchini aparece como drag queen e é alvo de ataques preconceituosos

Reynaldo Gianecchini, 51, compartilhou com os seguidores a preparação para interpretar uma drag queen no teatro e foi vítima de comentários preconceituosos.

O que aconteceu

No Instagram, postou alguns cliques caracterizados como a drag e anunciou: "Ontem foi dia internacional da luta contra LGBTfobia! As fotos são da preparação para viver uma drag em 'Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical'. Eu tenho muito orgulho de fazer esse espetáculo e estou louco para vocês virem com a gente!".

Alguns exaltaram a beleza do ator. "Fica lindo de qualquer jeito", salientou uma fã. "Que sorriso verdadeiro e com verdade genuína", declarou outro.