De Emma Stone a Ryan Gosling: saiba os hobbies dos indicados ao Oscar 2024

Ryan Gosling

Ryan Gosling é outro famoso com hobbies que surpreendem. O ator, que também busca o seu primeiro prêmio do Oscar, já afirmou gostar de passar o tempo livre de formas inusitadas.

Entre os hobbies favoritos do ator está tricotar. "Se eu tivesse que projetar meu dia perfeito, seria [tricô]. E você ganha algo com isso no final. Você ganha um belo presente", confessou Gosling em entrevista à GQ Australia.

Bradley Cooper

O diretor e protagonista de "Maestro" também tem hobbies além da atuação. À revista Vanity Fair, o ator disse que aprendeu a gostar de ouvir música clássica e aprender sobre outros gêneros musicais após a sua experiência no filme.

Cooper também disse ser fã de cozinhar. De acordo com o astro, estar na cozinha e mexer com comida sempre o ajudam a relaxar, além de fazer mergulhos em águas geladas no início do dia.