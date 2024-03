BBB 24: Equipes dividem torcidas entre Davi e Michel; Alane fica de fora

Se a casa do BBB 24 (Globo) está dividida no 11º Paredão, a equipe dos brothers também. Veja quem está torcendo para quem nesta berlinda.

Fora Davi

As equipes dos participantes do Gnomo, do trio "Puxadinho" e de Yasmin Brunet apontaram que estão torcendo para Michel continuar no jogo, pedindo a eliminação de Davi.