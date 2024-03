Com disputa acirrada no Paredão, saiba que horas começa o Sincerão hoje

Nesta segunda-feira (4), os participantes se enfrentam mais uma vez no Sincerão do BBB 24 (Globo) antes do resultado do 11º Paredão. Veja mais detalhes sobre a dinâmica.

O que aconteceu

O Sincerão começa às 22h25 (horário de Brasília). Seguindo as semanas anteriores, a dinâmica destaca os protagonistas da semana.