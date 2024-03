Esposa de Lucas alcança 1 mi de seguidores após brother flertar com Pitel

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, alcançou 1 milhão de seguidores após o brother flertar com Giovanna Pitel no programa.

O que aconteceu

Camila ficou revoltada com o comportamento do marido. Os usuários da web decidiram apoiar a mulher e a seguiram no Instagram.