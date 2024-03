BBB 24: Esposa de Lucas Buda mostra mala feita e fotos do brother no lixo

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique (Buda), sugeriu que seu relacionamento com o participante do BBB 24 (TV Globo) pode ter chegado ao fim.

O que aconteceu

Camila apagou todas as fotos em que aparecia ao lado de Lucas. Em sua página no Instagram, ela deixou apenas imagens em que está sozinha ou com seu animal de estimação.