'Messias negro', maconha e poligamia: como é a religião de Bob Marley

O filme "Bob Marley: One Love" narra a história da lenda do reggae e também traz à tona o rastafári, religião seguida pelo cantor e que influencia até hoje muito do gênero musical jamaicano. O rastafári tem origem jamaicana, mas com influências africanas (especificamente da Etiópia) e cristãs.

Origens do rastafári

A religião rastafári foi fundada na década de 1930 como parte de uma profecia do ativista Marcus Garvey. Participante do movimento negro dos EUA e da Jamaica, ele profetizou, segundo a crença: "Olhem para a África! Quando um rei negro for coroado, o dia do livramento está próximo".

Nesta época, Ras Tafari Makonnen (Ras significa príncipe; daí vem o nome rastafári) se torna imperador da Etiópia —país africano que não foi colonizado. Ele escolheu o nome de Haile Selassie 1º e foi nomeado pela Igreja Ortodoxa Etíope como "Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Conquistador da Tribo de Judá" —títulos esperados de um salvador.