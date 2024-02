Perrengue no frio e febre teatral: a verdadeira inspiração do filme 'Annie'

Estrelado por Jamie Foxx e Quvenzhané Wallis, o longa-metragem dá uma repaginada na história. Annie é uma jovem órfã colocada em um orfanato aos dois meses e sonha em encontrar os pais.

Apesar de ter amigos na instituição, ela vive sofrendo nas mãos da senhora Hannigan, interpretada por Cameron Diaz, que tira todas as esperanças da criança. Annie vê sua sorte mudar quando é convidada para passar uns dias na casa do bilionário Oliver Warbucks, auxiliado por sua secretária, a Srta. Grace Farrell. Annie cativa a todos por sua doçura e otimismo.

Curiosidades

Apesar de o filme sempre mostrar uma Nova York feliz ensolarada, os atores revelaram que não foi bem assim o tempo durante as gravações. Em entrevista a Teen Vogue, Cameron Diaz falou sobre a dificuldade para enfrentar a baixa temperatura.