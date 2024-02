'Deus me preparou em secreto': cantora viraliza após 'denúncia de Marajó'

As criancinhas saem em uma canoa 6, 7 anos e elas se prostituem por R$ 5"

Após a repercussão, a ex-ministra Damares Alves voltou a relacionar a ilha à pedofilia, e perfis bolsanaristas compartilharam vídeos manipulados em que crianças eram abusadas. O UOL já desmentiu a informação de que os vídeos seriam de Marajó —foram gravados no Uzbequistão e não tem nada a ver com o contexto. Também é falso que um vídeo em que um homem beija uma criança em um barco tenha sido gravado na região. A filmagem foi feita em Mato Grosso do Sul.

Grupos bolsonaristas divulgaram ainda falsas informações de que o governo Lula teria interrompido ações de proteção às crianças no Marajó. Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos, afirmou em nota que não houve o cancelamento das ações do governo federal na região. O governo estadual do Pará, o Ministério Público e o governo federal não negaram a prática de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, mas não há registro de tráfico de crianças, como sugerem posts com fake news.

O MPF já pediu R$ 5 milhões a Damares e União por fake news sobre abuso infantil.

Veja o que é verdade e o que é mentira sobre o caso de Marajó

O reality gospel

Paulo Alberto, um dos idealizadores do reality show e agora responsável pela carreira de Aymeê, disse que o programa é de entretenimento. A organização recebeu mais de 3.000 inscrições e selecionou 30 vozes na 2ª edição, cujo foco é "levantar e dar voz a novos artistas de todas as regiões".