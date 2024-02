'O Abismo': história real da cidade que afunda e será levada a outro lugar

Uma cidade que afunda. A história real de Kiruna, no norte da Suécia, inspirou parcialmente o filme "O Abismo", que estreou este mês na Netflix e está no topo das tramas mais assistidas.

Mas, afinal, o que aconteceu com a cidade?

O local nasceu no início do século 20, como consequência da extração do minério de ferro. E foi essa atividade que colocou a cidade em risco décadas depois. Devido à exploração do subsolo, o chão de Kiruna ficou com rachaduras. Em 2004, a LKAB, empresa responsável pela extração de ferro, alertou a população e as autoridades que o crescimento da mina resultaria em danos estruturais ao solo, com fissuras se abrindo, e a possibilidade de abalos sísmicos.